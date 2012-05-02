Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
90
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
73
-
Еременко
Роман Еременко
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
59'
90
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
8'
90
-
Давыдов
Сергей Давыдов
84
-
Вальдес
Нельсон Вальдес
62
Запасные
-
Бочаров
Никита Бочаров
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
-
Калешин
Виталий Калешин
-
Касаев
Алан Касаев
-
Валье
Джонатан Валье
-
Дядюн
Владимир Дядюн
Зенит
мин
-
Жевнов
Юрий Жевнов
90
-
Лукович
Александар Лукович
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Аршавин
Андрей Аршавин
68'
90
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Семак
Сергей Семак
50'
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
69
-
Канунников
Максим Канунников
60
-
Бухаров
Александр Бухаров
77
Запасные
-
Бородин
Дмитрий Бородин
-
Губочан
Томаш Губочан
-
Хусти
Саболч Хусти
-
Широков
Роман Широков
-
Розина
Алессандро Розина
-
Быстров
Владимир Быстров
-
Кержаков
Александр Кержаков