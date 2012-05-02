Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
66
-
Ещенко
Андрей Ещенко
90
-
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
90
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Глушаков
Денис Глушаков
90
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
71
-
Григорьев
Максим Григорьев
90
-
Сапатер
Альберто Сапатер
90
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
90
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
46
Запасные
-
Фильцов
Александр Фильцов
-
Беляев
Максим Беляев
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
-
Ибричич
Сенияд Ибричич
-
Оздоев
Магомед Оздоев
-
Обинна
Виктор Обинна
-
Сычев
Дмитрий Сычев
ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Щенников
Георгий Щенников
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Васин
Виктор Васин
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
46
-
Тошич
Зоран Тошич
78'
88'
90
-
Хонда
Кейсуке Хонда
90
-
Алдонин
Евгений Алдонин
90
-
Вернблум
Понтус Вернблум
90
-
Муса
Ахмед Муса
62
-
Думбия
Сейду Думбия
8'
89
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
-
Цауня
Александр Цауня
-
Мамаев
Павел Мамаев
-
Олисе
Секу Олисе
-
Нецид
Томаш Нецид