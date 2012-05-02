Спартак
мин
-
Ребров
Артем Ребров
90
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
-
Родригес
Серхио Родригес
90
-
Пареха
Николас Пареха
90
-
Макеев
Евгений Макеев
90
-
Арисленес
Ари
47'
90
-
Зотов
Александр Зотов
90
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
90
-
Дзюба
Артем Дзюба
75
-
МакГиди
Эйден МакГиди
90
-
Эменике
Эммануэль Эменике
90
Запасные
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Гатагов
Сослан Гатагов
-
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
-
Чежия
Ираклий Чежия
-
Де Зеув
Деми Де Зеув
-
Козлов
Александр Козлов
Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Джуджак
Балаж Джуджак
59
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
-
Семшов
Игорь Семшов
59
-
Мисимович
Звездан Мисимович
90
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Кураньи
Кевин Кураньи
3'
90
Запасные
-
Березовский
Роман Березовский
-
Епуряну
Александр Епуряну
-
Нехайчик
Павел Нехайчик
-
Юсупов
Артур Юсупов
-
Смолов
Федор Смолов
-
Воронин
Андрей Воронин
-
Кокорин
Александр Кокорин