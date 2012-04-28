Анжи
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
76
-
Карлос
Жоао Карлос
90
-
Самба
Кристофер Самба
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Жирков
Юрий Жирков
90
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
80
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
90
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
74
-
Это'О
Самуэль Это'О
64'
90'
90
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Логашов
Арсений Логашов
-
Агаларов
Камиль Агаларов
-
Гаджиев
Махач Гаджиев
-
Шатов
Олег Шатов
-
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
-
Прудников
Александр Прудников
Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Ещенко
Андрей Ещенко
90
-
Беляев
Максим Беляев
90
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
83
-
Сапатер
Альберто Сапатер
90
-
Оздоев
Магомед Оздоев
90
-
Глушаков
Денис Глушаков
31'
90
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
63
-
Павлюченко
Роман Павлюченко
72
Запасные
-
Фильцов
Александр Фильцов
-
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
-
Григорьев
Максим Григорьев
-
Ибричич
Сенияд Ибричич
-
Обинна
Виктор Обинна
-
Сычев
Дмитрий Сычев