Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Широков 30'
Кержаков 36'
2 : 1
Матч завершен
Динамо
Москва
Епуряну 43'
РПЛ, 41 тур

РПЛ,

41 тур

Россия
28 апр. 2012, 19:15 МСК
28.04.2012, 19:15 МСК
суббота
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Аршавин
Андрей Аршавин
81
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
90
-
Широков
Роман Широков
30'
30'
90
-
Быстров
Владимир Быстров
62
-
Кержаков
Александр Кержаков
36'
36'
88
Запасные
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Лукович
Александар Лукович
-
Семак
Сергей Семак
-
Файзулин
Виктор Файзулин
-
Розина
Алессандро Розина
-
Канунников
Максим Канунников
-
Бухаров
Александр Бухаров
Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
43'
43'
90
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
20
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Джуджак
Балаж Джуджак
63
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
77
-
Семшов
Игорь Семшов
90
-
Мисимович
Звездан Мисимович
90
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Кураньи
Кевин Кураньи
90
Запасные
-
Березовский
Роман Березовский
-
Шитов
Игорь Шитов
-
Нехайчик
Павел Нехайчик
-
Сапета
Александр Сапета
-
Юсупов
Артур Юсупов
-
Кокорин
Александр Кокорин
-
Воронин
Андрей Воронин