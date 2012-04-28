Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Аршавин
Андрей Аршавин
81
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
90
-
Широков
Роман Широков
30'
90
-
Быстров
Владимир Быстров
62
-
Кержаков
Александр Кержаков
36'
88
Запасные
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Лукович
Александар Лукович
-
Семак
Сергей Семак
-
Файзулин
Виктор Файзулин
-
Розина
Алессандро Розина
-
Канунников
Максим Канунников
-
Бухаров
Александр Бухаров
Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
43'
90
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
20
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Джуджак
Балаж Джуджак
63
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
77
-
Семшов
Игорь Семшов
90
-
Мисимович
Звездан Мисимович
90
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Кураньи
Кевин Кураньи
90
Запасные
-
Березовский
Роман Березовский
-
Шитов
Игорь Шитов
-
Нехайчик
Павел Нехайчик
-
Сапета
Александр Сапета
-
Юсупов
Артур Юсупов
-
Кокорин
Александр Кокорин
-
Воронин
Андрей Воронин