ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Щенников
Георгий Щенников
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
46
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Тошич
Зоран Тошич
23'
57'
90
-
Вернблум
Понтус Вернблум
90
-
Хонда
Кейсуке Хонда
90
-
Муса
Ахмед Муса
62
-
Нецид
Томаш Нецид
90
-
Думбия
Сейду Думбия
66
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Васин
Виктор Васин
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
-
Цауня
Александр Цауня
-
Алдонин
Евгений Алдонин
-
Олисе
Секу Олисе
Спартак
мин
-
Ребров
Артем Ребров
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Пареха
Николас Пареха
46
-
Сухи
Марек Сухи
90
-
Макеев
Евгений Макеев
90
-
Арисленес
Ари
85
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
61
-
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
-
Дзюба
Артем Дзюба
44'
90
-
МакГиди
Эйден МакГиди
90
-
Эменике
Эммануэль Эменике
90
Запасные
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Гатагов
Сослан Гатагов
-
Рохо
Маркос Рохо
-
Родригес
Серхио Родригес
-
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
-
Зотов
Александр Зотов
-
Де Зеув
Деми Де Зеув