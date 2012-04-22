Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Ещенко
Андрей Ещенко
90
-
Беляев
Максим Беляев
90
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
46
-
Сапатер
Альберто Сапатер
90
-
Глушаков
Денис Глушаков
82
-
Оздоев
Магомед Оздоев
90
-
Обинна
Виктор Обинна
74
-
Павлюченко
Роман Павлюченко
90
Запасные
-
Фильцов
Александр Фильцов
-
Дюрица
Ян Дюрица
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
-
Григорьев
Максим Григорьев
-
Лоськов
Дмитрий Лоськов
-
Сычев
Дмитрий Сычев
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
90
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
-
Касаев
Алан Касаев
85
-
Еременко
Роман Еременко
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
-
Дядюн
Владимир Дядюн
90
-
Давыдов
Сергей Давыдов
90
Запасные
-
Бочаров
Никита Бочаров
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Немов
Петр Немов
-
Кисляк
Сергей Кисляк
-
Быстров
Петр Быстров
-
Джалилов
Алишер Джалилов
-
Валье
Джонатан Валье