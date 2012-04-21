Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
80
-
Джуджак
Балаж Джуджак
90
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
-
Семшов
Игорь Семшов
73
-
Мисимович
Звездан Мисимович
17'
90
-
Кокорин
Александр Кокорин
90
-
Кураньи
Кевин Кураньи
69
Запасные
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Березовский
Роман Березовский
-
Епуряну
Александр Епуряну
-
Нехайчик
Павел Нехайчик
-
Сапета
Александр Сапета
-
Юсупов
Артур Юсупов
-
Смолов
Федор Смолов
-
Воронин
Андрей Воронин
ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Щенников
Георгий Щенников
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Тошич
Зоран Тошич
90
-
Вернблум
Понтус Вернблум
78
-
Хонда
Кейсуке Хонда
90
-
Мамаев
Павел Мамаев
90
-
Нецид
Томаш Нецид
90
-
Думбия
Сейду Думбия
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Васин
Виктор Васин
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Цауня
Александр Цауня
-
Алдонин
Евгений Алдонин
-
Олисе
Секу Олисе
-
Муса
Ахмед Муса