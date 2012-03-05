Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Калешин
Виталий Калешин
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
58'
90
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
-
Еременко
Роман Еременко
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
82
-
Давыдов
Сергей Давыдов
61
-
Вальдес
Нельсон Вальдес
73
Запасные
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
Немов
Петр Немов
-
Кисляк
Сергей Кисляк
-
Джалилов
Алишер Джалилов
-
Мартинс
Обафеми Мартинс
-
Дядюн
Владимир Дядюн
Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Макеев
Евгений Макеев
90
-
Родригес
Серхио Родригес
90
-
Сухи
Марек Сухи
90
-
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
86
-
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
90
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
-
Дзюба
Артем Дзюба
65
-
Эменике
Эммануэль Эменике
80'
90
-
Мораис
Веллитон Соарес Мораис
90
Запасные
-
Ребров
Артем Ребров
-
Рохо
Маркос Рохо
-
Де Зеув
Деми Де Зеув
-
Джано
Джано
-
Козлов
Александр Козлов
-
МакГиди
Эйден МакГиди
-
Ари
Ари