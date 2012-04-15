Анжи
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
70
-
Самба
Кристофер Самба
90
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
-
Логашов
Арсений Логашов
59
-
Жирков
Юрий Жирков
90
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
90
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
90
-
Мухаммад
Шариф Мухаммад
46
-
Это'О
Самуэль Это'О
90
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Агаларов
Камиль Агаларов
-
Гаджиев
Махач Гаджиев
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
-
Шатов
Олег Шатов
-
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
-
Голенда
Ян Голенда
Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Рыков
Владимир Рыков
37'
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Джуджак
Балаж Джуджак
90
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
-
Семшов
Игорь Семшов
82
-
Мисимович
Звездан Мисимович
78
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Кураньи
Кевин Кураньи
90
Запасные
-
Березовский
Роман Березовский
-
Ломич
Марко Ломич
-
Епуряну
Александр Епуряну
-
Сапета
Александр Сапета
-
Юсупов
Артур Юсупов
-
Смолов
Федор Смолов
-
Воронин
Андрей Воронин