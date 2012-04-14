Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Семак
Сергей Семак
85
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
54
-
Широков
Роман Широков
90
-
Быстров
Владимир Быстров
63'
67
-
Кержаков
Александр Кержаков
90
Запасные
-
Бородин
Дмитрий Бородин
-
Лукович
Александар Лукович
-
Алвеш
Бруну Алвеш
-
Хусти
Саболч Хусти
-
Аршавин
Андрей Аршавин
-
Канунников
Максим Канунников
-
Бухаров
Александр Бухаров
ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Щенников
Георгий Щенников
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Тошич
Зоран Тошич
46
-
Алдонин
Евгений Алдонин
68
-
Вернблум
Понтус Вернблум
90
-
Олисе
Секу Олисе
68
-
Нецид
Томаш Нецид
90
-
Думбия
Сейду Думбия
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Васин
Виктор Васин
-
Федотов
Семен Федотов
-
Цауня
Александр Цауня
-
Мамаев
Павел Мамаев
-
Инсунг
Ким Инсунг
-
Муса
Ахмед Муса