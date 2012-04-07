ЦСКА
мин
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
90
-
Щенников
Георгий Щенников
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Тошич
Зоран Тошич
88
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
-
Алдонин
Евгений Алдонин
90
-
Муса
Ахмед Муса
69
-
Нецид
Томаш Нецид
90
-
Думбия
Сейду Думбия
90
Запасные
-
Ревякин
Сергей Ревякин
-
Васин
Виктор Васин
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Цауня
Александр Цауня
-
Мамаев
Павел Мамаев
-
Инсунг
Ким Инсунг
-
Олисе
Секу Олисе
Анжи
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Самба
Кристофер Самба
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Жирков
Юрий Жирков
90
-
Мухаммад
Шариф Мухаммад
71
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
90
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
90
-
Это'О
Самуэль Это'О
90
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Агаларов
Камиль Агаларов
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
-
Гаджиев
Махач Гаджиев
-
Шатов
Олег Шатов
-
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
-
Голенда
Ян Голенда