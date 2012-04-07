Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Кокорин
Александр Кокорин
72
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
-
Семшов
Игорь Семшов
90
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Мисимович
Звездан Мисимович
10'
66
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Самедов
Александр Самедов
90
-
Кураньи
Кевин Кураньи
90
Запасные
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Березовский
Роман Березовский
-
Епуряну
Александр Епуряну
-
Нехайчик
Павел Нехайчик
-
Джуджак
Балаж Джуджак
-
Сапета
Александр Сапета
-
Юсупов
Артур Юсупов
-
Воронин
Андрей Воронин
Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
46
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
-
Еременко
Роман Еременко
90
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
-
Мартинс
Обафеми Мартинс
59
-
Касаев
Алан Касаев
90
-
Вальдес
Нельсон Вальдес
67'
84
Запасные
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Бочаров
Никита Бочаров
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
Калешин
Виталий Калешин
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
-
Кисляк
Сергей Кисляк
-
Давыдов
Сергей Давыдов