Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
88
-
Беляев
Максим Беляев
90
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Обинна
Виктор Обинна
90
-
Сапатер
Альберто Сапатер
90
-
Оздоев
Магомед Оздоев
90
-
Глушаков
Денис Глушаков
88
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
90
-
Павлюченко
Роман Павлюченко
69
Запасные
-
Фильцов
Александр Фильцов
-
Дюрица
Ян Дюрица
-
Ещенко
Андрей Ещенко
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
-
Лоськов
Дмитрий Лоськов
-
Сычев
Дмитрий Сычев
Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Хусти
Саболч Хусти
46
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
90
-
Широков
Роман Широков
75'
90
-
Быстров
Владимир Быстров
86
-
Кержаков
Александр Кержаков
90
Запасные
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Лукович
Александар Лукович
-
Алвеш
Бруну Алвеш
-
Аршавин
Андрей Аршавин
-
Розина
Алессандро Розина
-
Канунников
Максим Канунников
-
Бухаров
Александр Бухаров