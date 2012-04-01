Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
-
Касаев
Алан Касаев
74
-
Еременко
Роман Еременко
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
-
Мартинс
Обафеми Мартинс
50'
57
-
Вальдес
Нельсон Вальдес
84
Запасные
-
Бочаров
Никита Бочаров
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
Калешин
Виталий Калешин
-
Кисляк
Сергей Кисляк
-
Валье
Джонатан Валье
-
Давыдов
Сергей Давыдов
Анжи
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Жирков
Юрий Жирков
90
-
Самба
Кристофер Самба
90
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Это'О
Самуэль Это'О
90
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
90
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
90
-
Иванов
Алексей Иванов
59
-
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
80
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
-
Агаларов
Камиль Агаларов
-
Гаджиев
Махач Гаджиев
-
Мухаммад
Шариф Мухаммад
-
Шатов
Олег Шатов
-
Прудников
Александр Прудников