Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Беляев
Максим Беляев
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
89
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
60
-
Оздоев
Магомед Оздоев
90
-
Глушаков
Денис Глушаков
90
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
60
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
90
-
Павлюченко
Роман Павлюченко
90
Запасные
-
Фильцов
Александр Фильцов
-
Ещенко
Андрей Ещенко
-
Григорьев
Максим Григорьев
-
Сапатер
Альберто Сапатер
-
Лоськов
Дмитрий Лоськов
-
Обинна
Виктор Обинна
-
Сычев
Дмитрий Сычев
Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Кокорин
Александр Кокорин
43'
90
-
Семшов
Игорь Семшов
75
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Воронин
Андрей Воронин
78
-
Кураньи
Кевин Кураньи
90
Запасные
-
Березовский
Роман Березовский
-
Епуряну
Александр Епуряну
-
Джуджак
Балаж Джуджак
-
Нехайчик
Павел Нехайчик
-
Юсупов
Артур Юсупов
-
Мисимович
Звездан Мисимович
-
Смолов
Федор Смолов