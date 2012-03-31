Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
66
-
Макеев
Евгений Макеев
90
-
Сухи
Марек Сухи
90
-
Пареха
Николас Пареха
90
-
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Де Зеув
Деми Де Зеув
84
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
90
-
Дзюба
Артем Дзюба
85'
90
-
Арисленес
Ари
46
-
Эменике
Эммануэль Эменике
90
Запасные
-
Ребров
Артем Ребров
-
Гатагов
Сослан Гатагов
-
Рохо
Маркос Рохо
-
Обухов
Владимир Обухов
-
Джано
Джано
-
Козлов
Александр Козлов
-
МакГиди
Эйден МакГиди
Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Семак
Сергей Семак
10'
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
79
-
Широков
Роман Широков
90
-
Быстров
Владимир Быстров
89
-
Кержаков
Александр Кержаков
63'
90
Запасные
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Лукович
Александар Лукович
-
Алвеш
Бруну Алвеш
-
Хусти
Саболч Хусти
-
Розина
Алессандро Розина
-
Канунников
Максим Канунников
-
Бухаров
Александр Бухаров