Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Ломич
Марко Ломич
76
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Джуджак
Балаж Джуджак
74
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
-
Мисимович
Звездан Мисимович
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
90
-
Самедов
Александр Самедов
45'
90
-
Кокорин
Александр Кокорин
83
Запасные
-
Березовский
Роман Березовский
-
Шитов
Игорь Шитов
-
Нехайчик
Павел Нехайчик
-
Сапета
Александр Сапета
-
Семшов
Игорь Семшов
-
Воронин
Андрей Воронин
-
Смолов
Федор Смолов
Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Рохо
Маркос Рохо
90
-
Пареха
Николас Пареха
62
-
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
-
Арисленес
Ари
90'
90
-
Де Зеув
Деми Де Зеув
77
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
90
-
Дзюба
Артем Дзюба
86
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
-
Эменике
Эммануэль Эменике
30'
90
Запасные
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Сухи
Марек Сухи
-
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
-
Обухов
Владимир Обухов
-
Джано
Джано
-
МакГиди
Эйден МакГиди