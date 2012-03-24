ЦСКА
мин
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
90
-
Щенников
Георгий Щенников
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Тошич
Зоран Тошич
90
-
Вернблум
Понтус Вернблум
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
-
Муса
Ахмед Муса
46
-
Нецид
Томаш Нецид
43
-
Думбия
Сейду Думбия
90
Запасные
-
Ревякин
Сергей Ревякин
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
-
Цауня
Александр Цауня
-
Мамаев
Павел Мамаев
-
Алдонин
Евгений Алдонин
-
Олисе
Секу Олисе
Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Ещенко
Андрей Ещенко
81
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Беляев
Максим Беляев
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
89
-
Оздоев
Магомед Оздоев
90
-
Глушаков
Денис Глушаков
67
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
33'
90
-
Павлюченко
Роман Павлюченко
10'
90
Запасные
-
Фильцов
Александр Фильцов
-
Дюрица
Ян Дюрица
-
Григорьев
Максим Григорьев
-
Сапатер
Альберто Сапатер
-
Лоськов
Дмитрий Лоськов
-
Обинна
Виктор Обинна
-
Сычев
Дмитрий Сычев