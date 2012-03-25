Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
67
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Хусти
Саболч Хусти
36'
73
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Семак
Сергей Семак
90
-
Широков
Роман Широков
85
-
Быстров
Владимир Быстров
90
-
Кержаков
Александр Кержаков
90
Запасные
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Лукович
Александар Лукович
-
Алвеш
Бруну Алвеш
-
Зырянов
Константин Зырянов
-
Розина
Алессандро Розина
-
Канунников
Максим Канунников
-
Бухаров
Александр Бухаров
Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Немов
Петр Немов
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
-
Касаев
Алан Касаев
61
-
Еременко
Роман Еременко
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
-
Дядюн
Владимир Дядюн
46
Запасные
-
Бочаров
Никита Бочаров
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
Кисляк
Сергей Кисляк
-
Валье
Джонатан Валье
-
Давыдов
Сергей Давыдов
-
Вальдес
Нельсон Вальдес