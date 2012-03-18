Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Оздоев
Магомед Оздоев
90
-
Глушаков
Денис Глушаков
73'
90
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
46
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
71
-
Павлюченко
Роман Павлюченко
90
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
85
Запасные
-
Фильцов
Александр Фильцов
-
Дюрица
Ян Дюрица
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
-
Сапатер
Альберто Сапатер
-
Лоськов
Дмитрий Лоськов
-
Обинна
Виктор Обинна
-
Сычев
Дмитрий Сычев
Анжи
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Карлос
Жоао Карлос
90
-
Самба
Кристофер Самба
90
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
66
-
Жирков
Юрий Жирков
90
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
90
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
79
-
Шатов
Олег Шатов
79
-
Это'О
Самуэль Это'О
90
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Логашов
Арсений Логашов
-
Гаджиев
Махач Гаджиев
-
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
-
Иванов
Алексей Иванов
-
Голенда
Ян Голенда
-
Прудников
Александр Прудников