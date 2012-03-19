Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Макеев
Евгений Макеев
90
-
Пареха
Николас Пареха
90
-
Сухи
Марек Сухи
90
-
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
-
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
63
-
Де Зеув
Деми Де Зеув
73
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
90
-
Арисленес
Ари
55
-
Эменике
Эммануэль Эменике
90
-
Дзюба
Артем Дзюба
51'
90
Запасные
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
-
Рохо
Маркос Рохо
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
-
Джано
Джано
-
МакГиди
Эйден МакГиди
-
Мораис
Веллитон Соарес Мораис
ЦСКА
мин
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
90
-
Щенников
Георгий Щенников
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Тошич
Зоран Тошич
37'
90
-
Вернблум
Понтус Вернблум
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
-
Муса
Ахмед Муса
62
-
Нецид
Томаш Нецид
66
-
Думбия
Сейду Думбия
61'
90
Запасные
-
Ревякин
Сергей Ревякин
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
-
Цауня
Александр Цауня
-
Мамаев
Павел Мамаев
-
Алдонин
Евгений Алдонин
-
Олисе
Секу Олисе