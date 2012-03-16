Динамо
мин
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
73
-
Джуджак
Балаж Джуджак
90
-
Семшов
Игорь Семшов
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
46
-
Воронин
Андрей Воронин
90
-
Кокорин
Александр Кокорин
46
-
Кураньи
Кевин Кураньи
73'
90
Запасные
-
Фролов
Евгений Фролов
-
Рыков
Владимир Рыков
-
Нехайчик
Павел Нехайчик
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
-
Мисимович
Звездан Мисимович
-
Самедов
Александр Самедов
-
Смолов
Федор Смолов
Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Кришито
Доменико Кришито
14'
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Широков
Роман Широков
90
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Семак
Сергей Семак
24'
90
-
Аршавин
Андрей Аршавин
74
-
Файзулин
Виктор Файзулин
60
-
Кержаков
Александр Кержаков
15'
74'
82
Запасные
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Лукович
Александар Лукович
-
Хусти
Саболч Хусти
-
Зырянов
Константин Зырянов
-
Лазович
Данко Лазович
-
Бухаров
Александр Бухаров
-
Канунников
Максим Канунников