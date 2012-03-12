Анжи
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Карлос
Жоао Карлос
90
-
Самба
Кристофер Самба
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Жирков
Юрий Жирков
90
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
90
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
70
-
Иванов
Алексей Иванов
71
-
Это'О
Самуэль Это'О
90
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Агаларов
Камиль Агаларов
-
Гаджиев
Махач Гаджиев
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
-
Мухаммад
Шариф Мухаммад
-
Шатов
Олег Шатов
-
Голенда
Ян Голенда
Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Макеев
Евгений Макеев
90
-
Родригес
Серхио Родригес
90
-
Сухи
Марек Сухи
90
-
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
-
МакГиди
Эйден МакГиди
46
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
90
-
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
90
-
Эменике
Эммануэль Эменике
90
-
Мораис
Веллитон Соарес Мораис
90
Запасные
-
Ребров
Артем Ребров
-
Рохо
Маркос Рохо
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
-
Де Зеув
Деми Де Зеув
-
Зотов
Александр Зотов
-
Ари
Ари
-
Дзюба
Артем Дзюба