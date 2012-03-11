Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Калешин
Виталий Калешин
90
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
-
Кисляк
Сергей Кисляк
90
-
Немов
Петр Немов
90
-
Еременко
Роман Еременко
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
88
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
-
Вальдес
Нельсон Вальдес
90
Запасные
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Касаев
Алан Касаев
-
Джалилов
Алишер Джалилов
-
Быстров
Петр Быстров
-
Валье
Джонатан Валье
-
Дядюн
Владимир Дядюн
-
Мартинс
Обафеми Мартинс
Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Беляев
Максим Беляев
90
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
71
-
Глушаков
Денис Глушаков
90
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
-
Оздоев
Магомед Оздоев
90
-
Сычев
Дмитрий Сычев
82
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
68
Запасные
-
Фильцов
Александр Фильцов
-
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
-
Сапатер
Альберто Сапатер
-
Лоськов
Дмитрий Лоськов
-
Обинна
Виктор Обинна
-
Павлюченко
Роман Павлюченко