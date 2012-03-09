ЦСКА
мин
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
90
-
Щенников
Георгий Щенников
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Муса
Ахмед Муса
90
-
Мамаев
Павел Мамаев
83
-
Вернблум
Понтус Вернблум
90
-
Хонда
Кейсуке Хонда
46
-
Олисе
Секу Олисе
63
-
Думбия
Сейду Думбия
3'
90
Запасные
-
Ревякин
Сергей Ревякин
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
Цауня
Александр Цауня
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
-
Алдонин
Евгений Алдонин
-
Тошич
Зоран Тошич
-
Нецид
Томаш Нецид
Динамо
мин
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Джуджак
Балаж Джуджак
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
77
-
Семшов
Игорь Семшов
74'
90
-
Воронин
Андрей Воронин
90
-
Самедов
Александр Самедов
47
-
Кокорин
Александр Кокорин
90
Запасные
-
Фролов
Евгений Фролов
-
Епуряну
Александр Епуряну
-
Сапета
Александр Сапета
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
-
Мисимович
Звездан Мисимович
-
Кураньи
Кевин Кураньи
-
Смолов
Федор Смолов