Спартак
мин
-
Ребров
Артем Ребров
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Сухи
Марек Сухи
74'
90
-
Пареха
Николас Пареха
90
-
Макеев
Евгений Макеев
90
-
Дзюба
Артем Дзюба
85
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
72
-
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
-
Арисленес
Ари
88
-
МакГиди
Эйден МакГиди
90
-
Эменике
Эммануэль Эменике
82'
90
Запасные
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Гатагов
Сослан Гатагов
-
Рохо
Маркос Рохо
-
Родригес
Серхио Родригес
-
Зотов
Александр Зотов
-
Обухов
Владимир Обухов
-
Джано
Джано
Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
-
Еременко
Роман Еременко
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
-
Давыдов
Сергей Давыдов
74
-
Вальдес
Нельсон Вальдес
59
Запасные
-
Бочаров
Никита Бочаров
-
Хагиги
Алиреза Хагиги
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
Немов
Петр Немов
-
Кисляк
Сергей Кисляк
-
Быстров
Петр Быстров
-
Мартинс
Обафеми Мартинс