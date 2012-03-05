Динамо
мин
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Ломич
Марко Ломич
85
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Семшов
Игорь Семшов
90
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
73
-
Кокорин
Александр Кокорин
90
-
Воронин
Андрей Воронин
90
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Кураньи
Кевин Кураньи
83
Запасные
-
Фролов
Евгений Фролов
-
Епуряну
Александр Епуряну
-
Нехайчик
Павел Нехайчик
-
Сапета
Александр Сапета
-
Юсупов
Артур Юсупов
-
Мисимович
Звездан Мисимович
-
Смолов
Федор Смолов
Анжи
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Самба
Кристофер Самба
90
-
Карлос
Жоао Карлос
90
-
Жирков
Юрий Жирков
90
-
Иванов
Алексей Иванов
90
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
69'
90
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
90
-
Это'О
Самуэль Это'О
90
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Агаларов
Камиль Агаларов
-
Гаджиев
Махач Гаджиев
-
Шатов
Олег Шатов
-
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
-
Мухаммад
Шариф Мухаммад
-
Голенда
Ян Голенда