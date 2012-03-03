ЦСКА
мин
-
Ревякин
Сергей Ревякин
90
-
Щенников
Георгий Щенников
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Тошич
Зоран Тошич
70
-
Вернблум
Понтус Вернблум
90
-
Хонда
Кейсуке Хонда
83
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
17'
90
-
Думбия
Сейду Думбия
90
-
Муса
Ахмед Муса
68'
90
Запасные
-
Помазун
Илья Помазун
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
-
Мамаев
Павел Мамаев
-
Алдонин
Евгений Алдонин
-
Инсунг
Ким Инсунг
-
Нецид
Томаш Нецид
Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Аршавин
Андрей Аршавин
55
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Широков
Роман Широков
90
-
Семак
Сергей Семак
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
74
-
Кержаков
Александр Кержаков
1'
56'
90
Запасные
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Лукович
Александар Лукович
-
Алвеш
Бруну Алвеш
-
Зырянов
Константин Зырянов
-
Быстров
Владимир Быстров
-
Канунников
Максим Канунников
-
Лазович
Данко Лазович