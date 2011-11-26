Спартак-Нальчик
мин
-
Намашко
Станислав Намашко
90
-
Аравин
Алексей Аравин
90
-
Захирович
Аднан Захирович
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
90
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Голич
Йован Голич
44'
90
-
Щаницин
Александр Щаницин
90
-
Митришев
Магомед Митришев
55'
83'
85
-
Гошоков
Арсен Гошоков
75
Запасные
-
Шогенов
Азамат Шогенов
-
Йованович
Милан Йованович
-
Пилипчук
Сергей Пилипчук
-
Мирзов
Резиуан Мирзов
-
Сквернюк
Алексей Сквернюк
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
-
Милич
Богдан Милич
Ахмат
мин
-
Джанаев
Сослан Джанаев
90
-
Зенге
Херв Ксавьер Зенге
90
-
Польчак
Петр Польчак
90
-
Феррейра
Антонио Феррейра
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Гвазава
Леван Гвазава
58
-
Лежар
Жонатан Лежар
66
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
90
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
90
-
Власов
Олег Власов
90
-
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
69
Запасные
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
-
Тагилов
Мурад Тагилов
-
Кобенко
Андрей Кобенко
-
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
-
Садаев
Заур Садаев
-
Мгуни
Мусавенгоси Мгуни