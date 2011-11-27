Томь
мин
-
Песьяков
Сергей Песьяков
90
-
Скобляков
Сергей Скобляков
60
-
Воронов
Денис Воронов
90
-
Сосновский
Сергей Сосновский
90
-
Дананае
Овидиу Дананае
90
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
-
Сабитов
Ренат Сабитов
90
-
Харитонов
Александр Харитонов
90
-
Канунников
Максим Канунников
90
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
88
-
Погребняк
Кирилл Погребняк
78
Запасные
-
Протасов
Илья Протасов
-
Лактионов
Денис Лактионов
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
-
Нахушев
Руслан Нахушев
-
Климов
Валерий Климов
-
Баженов
Никита Баженов
-
Савин
Евгений Савин
Краснодар
мин
-
Усминский
Игорь Усминский
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Тубич
Неманья Тубич
90
-
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
-
Абреу
Марсио Абреу
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
83
-
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
71
-
Самсонов
Олег Самсонов
63
-
Мовсисян
Юра Мовсисян
90
Запасные
-
Ермаков
Максим Ермаков
-
Городов
Евгений Городов
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
-
Кульчий
Александр Кульчий
-
Михеев
Андрей Михеев
-
Татарчук
Владимир Татарчук
-
Пикущак
Игорь Пикущак