Ахмат
мин
-
Джанаев
Сослан Джанаев
90
-
Польчак
Петр Польчак
90
-
Феррейра
Антонио Феррейра
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Кобенко
Андрей Кобенко
70
-
Власов
Олег Власов
90
-
Гвазава
Леван Гвазава
61
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
78
-
Лежар
Жонатан Лежар
90
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
90
-
Мгуни
Мусавенгоси Мгуни
90
Запасные
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
Зенге
Херв Ксавьер Зенге
-
Тагилов
Мурад Тагилов
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
-
Павленко
Александр Павленко
-
Садаев
Заур Садаев
-
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Джозеф-Ренетт
Стив Джозеф-Ренетт
90
-
Концедалов
Алексей Концедалов
90
-
Джорджевич
Ненад Джорджевич
90
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
-
Бобер
Антон Бобер
90
-
Воробьев
Роман Воробьев
90
-
Петров
Сергей Петров
90
-
Яковлев
Павел Яковлев
90
-
Соснин
Антон Соснин
57
-
Корниленко
Сергей Корниленко
90
Запасные
-
Юрченко
Давид Юрченко
-
Молош
Дмитрий Молош
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
-
Григорян
Роман Григорян
-
Макриев
Димитар Макриев
-
Приёмов
Владимир Приёмов