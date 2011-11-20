Ростов
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
-
Филатов
Валентин Филатов
90
-
Буссаиди
Анис Буссаиди
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Смольников
Игорь Смольников
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
71
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Кочиш
Рэзван Кочиш
90
-
Калачев
Тимофей Калачев
90
-
Адамов
Роман Адамов
56'
88'
90
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте
58
Запасные
-
Коченков
Антон Коченков
-
Круглов
Дмитрий Круглов
-
Григорьев
Максим Григорьев
-
Байрамян
Хорен Байрамян
-
Емельянов
Роман Емельянов
-
Да Силва
Элсон Фалькао Да Силва
-
Пападопулос
Михал Пападопулос
Томь
мин
-
Песьяков
Сергей Песьяков
90
-
Никитинский
Дмитрий Никитинский
90
-
Сабитов
Ренат Сабитов
90
-
Сосновский
Сергей Сосновский
90
-
Строев
Виктор Строев
90
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
-
Харитонов
Александр Харитонов
84
-
Ропотан
Адриан Ропотан
90
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
-
Канунников
Максим Канунников
22'
80
-
Погребняк
Кирилл Погребняк
23
Запасные
-
Лактионов
Денис Лактионов
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
-
Скобляков
Сергей Скобляков
-
Воронов
Денис Воронов
-
Гультяев
Илья Гультяев
-
Баженов
Никита Баженов
-
Климов
Валерий Климов