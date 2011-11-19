Краснодар
мин
-
Усминский
Игорь Усминский
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Тубич
Неманья Тубич
90
-
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
63
-
Абреу
Марсио Абреу
78'
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
17'
68
-
Самсонов
Олег Самсонов
46
-
Мовсисян
Юра Мовсисян
7'
90
Запасные
-
Янковский
Артем Янковский
-
Городов
Евгений Городов
-
Мартынович
Александр Мартынович
-
Михеев
Андрей Михеев
-
Татарчук
Владимир Татарчук
-
Пикущак
Игорь Пикущак
-
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
Спартак-Нальчик
мин
-
Намашко
Станислав Намашко
90
-
Аравин
Алексей Аравин
90
-
Багаев
Михаил Багаев
85
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
39'
90
-
Щаницин
Александр Щаницин
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
46
-
Голич
Йован Голич
74
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
90
-
Митришев
Магомед Митришев
90
-
Гошоков
Арсен Гошоков
54'
90
Запасные
-
Шогенов
Азамат Шогенов
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
-
Лебедев
Юрий Лебедев
-
Сигурдссон
Ханнес Сигурдссон
-
Фомин
Семен Фомин
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
-
Портнягин
Игорь Портнягин