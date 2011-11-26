Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
90
-
Калешин
Виталий Калешин
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
20'
79
-
Кисляк
Сергей Кисляк
90
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
-
Еременко
Роман Еременко
3'
89
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
-
Вальдес
Нельсон Вальдес
84
Запасные
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
-
Немов
Петр Немов
-
Джалилов
Алишер Джалилов
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
-
Мартинс
Обафеми Мартинс
-
Дядюн
Владимир Дядюн
Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
65
-
Ломич
Марко Ломич
46
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Кокорин
Александр Кокорин
90
-
Мисимович
Звездан Мисимович
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
90
-
Воронин
Андрей Воронин
90
-
Самедов
Александр Самедов
62
-
Кураньи
Кевин Кураньи
90
Запасные
-
Фролов
Евгений Фролов
-
Епуряну
Александр Епуряну
-
Рыков
Владимир Рыков
-
Шитов
Игорь Шитов
-
Нехайчик
Павел Нехайчик
-
Сапета
Александр Сапета
-
Смолов
Федор Смолов