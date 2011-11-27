Анжи
мин
-
Помазан
Евгений Помазан
90
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
-
Карлос
Жоао Карлос
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
-
Джуджак
Балаж Джуджак
90
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
90
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
-
Жирков
Юрий Жирков
90
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
46'
90
-
Это'О
Самуэль Это'О
89'
90
Запасные
-
Макаров
Александр Макаров
-
Агаларов
Камиль Агаларов
-
Гаджиев
Махач Гаджиев
-
Мухаммад
Шариф Мухаммад
-
Иванов
Алексей Иванов
-
Прудников
Александр Прудников
-
Голенда
Ян Голенда
ЦСКА
мин
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
90
-
Щенников
Георгий Щенников
88
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Цауня
Александр Цауня
65
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
-
Алдонин
Евгений Алдонин
58
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
-
Вагнер
Силва де Соуза Вагнер
47'
90
-
Думбия
Сейду Думбия
90
Запасные
-
Кобзарь
Евгений Кобзарь
-
Ревякин
Сергей Ревякин
-
Васин
Виктор Васин
-
Федотов
Семен Федотов
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Мамаев
Павел Мамаев
-
Олисе
Секу Олисе