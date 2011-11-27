Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
26'
89
-
Семак
Сергей Семак
31'
90
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Широков
Роман Широков
83
-
Файзулин
Виктор Файзулин
90
-
Лазович
Данко Лазович
71
Запасные
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Лукович
Александар Лукович
-
Чеминава
Игорь Чеминава
-
Алвеш
Бруну Алвеш
-
Зырянов
Константин Зырянов
-
Быстров
Владимир Быстров
-
Бухаров
Александр Бухаров
Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Дюрица
Ян Дюрица
90
-
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
72
-
Сапатер
Альберто Сапатер
90
-
Глушаков
Денис Глушаков
39'
90
-
Оздоев
Магомед Оздоев
59
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
72
-
Сычев
Дмитрий Сычев
90
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Иванов
Андрей Иванов
-
Илич
Бранко Илич
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
-
Ибричич
Сенияд Ибричич
-
Иванов
Станислав Иванов
-
Кайседо
Фелипе Кайседо