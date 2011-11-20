Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Макеев
Евгений Макеев
90
-
Сухи
Марек Сухи
90
-
Пареха
Николас Пареха
90
-
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Зотов
Александр Зотов
90
-
МакГиди
Эйден МакГиди
56
-
Арисленес
Ари
90
-
Дзюба
Артем Дзюба
80
-
Эменике
Эммануэль Эменике
26'
44'
90
Запасные
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Родригес
Серхио Родригес
-
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
-
Шешуков
Александр Шешуков
-
Де Зеув
Деми Де Зеув
-
Каюмов
Дмитрий Каюмов
Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
90
-
Дюрица
Ян Дюрица
90
-
Иванов
Андрей Иванов
68
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
90
-
Сапатер
Альберто Сапатер
90
-
Глушаков
Денис Глушаков
90
-
Оздоев
Магомед Оздоев
90
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
69
-
Обинна
Виктор Обинна
90
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Илич
Бранко Илич
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
-
Иванов
Станислав Иванов
-
Ибричич
Сенияд Ибричич
-
Минченков
Александр Минченков
-
Сычев
Дмитрий Сычев