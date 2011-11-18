ЦСКА
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Цауня
Александр Цауня
69
-
Мамаев
Павел Мамаев
90
-
Алдонин
Евгений Алдонин
80
-
Хонда
Кейсуке Хонда
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
-
Думбия
Сейду Думбия
35'
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Щенников
Георгий Щенников
-
Васин
Виктор Васин
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
-
Олисе
Секу Олисе
-
Сердеров
Сердер Сердеров
Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
59
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Калешин
Виталий Калешин
90
-
Касаев
Алан Касаев
16'
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
-
Еременко
Роман Еременко
90
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
60'
73
-
Мартинс
Обафеми Мартинс
61
Запасные
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Шаронов
Роман Шаронов
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
-
Джалилов
Искандар Джалилов
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
-
Вальдес
Нельсон Вальдес