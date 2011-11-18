Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
80
-
Файзулин
Виктор Файзулин
90
-
Широков
Роман Широков
90
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Быстров
Владимир Быстров
58
-
Бухаров
Александр Бухаров
70
Запасные
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Чеминава
Игорь Чеминава
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
-
Хусти
Саболч Хусти
-
Семак
Сергей Семак
-
Розина
Алессандро Розина
-
Лазович
Данко Лазович
Анжи
мин
-
Помазан
Евгений Помазан
90
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
-
Карлос
Жоао Карлос
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
77
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
90
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
90
-
Жирков
Юрий Жирков
90
-
Иванов
Алексей Иванов
53
-
Это'О
Самуэль Это'О
90
Запасные
-
Макаров
Александр Макаров
-
Агаларов
Камиль Агаларов
-
Гаджиев
Махач Гаджиев
-
Джуджак
Балаж Джуджак
-
Мухаммад
Шариф Мухаммад
-
Прудников
Александр Прудников
-
Голенда
Ян Голенда