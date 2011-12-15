Удинезе
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Баста
Душан Баста
90
-
Данило
Данило
90
-
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
-
Экстранд
Джоэль Экстранд
90
-
Армеро
Пабло Армеро
90
-
Дубе
Тьерри Дубе
46
-
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
29
-
Асамоа
Квадво Асамоа
90
-
Абди
Альмен Абди
90
-
Ди Натале
Антонио Ди Натале
45'
90
Запасные
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Пикколи
Нейтон Сержио Пикколи
-
Перейра
Роберто Перейра
-
Пинци
Джампьеро Пинци
-
Исла
Маурисио Исла
-
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
-
Фаббрини
Диего Фаббрини
Селтик
мин
-
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
-
Майсторович
Даниэль Майсторович
90
-
Малгрю
Чарли Малгрю
90
-
Ча
Ду Ри Ча
90
-
Сун-Юн
Ки Сун-Юн
90
-
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
-
Форрест
Джеймс Форрест
90
-
Каял
Бирам Каял
71
-
Браун
Скотт Браун
90
-
Хупер
Гари Хупер
29'
90
-
Самарас
Георгиос Самарас
83
Запасные
-
Джордж
Пол Джордж
-
Бангура
Мохамед Бангура
-
Залушка
Лукаш Залушка
-
Уилсон
Келвин Уилсон
-
Твардзик
Филип Твардзик
-
Стоукс
Энтони Стоукс