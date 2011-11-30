Селтик
мин
-
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
-
Майсторович
Даниэль Майсторович
90
-
Ловенс
Гленн Ловенс
90
-
Мэттьюз
Адам Мэттьюз
90
-
Каял
Бирам Каял
90
-
Ваньяма
Виктор Ваньяма
46
-
Форрест
Джеймс Форрест
90
-
Сун-Юн
Ки Сун-Юн
90
-
Ледли
Джо Ледли
38
-
Самарас
Георгиос Самарас
90
-
Стоукс
Энтони Стоукс
75
Запасные
-
Твардзик
Патрик Твардзик
-
Бангура
Мохамед Бангура
-
Залушка
Лукаш Залушка
-
Малгрю
Чарли Малгрю
-
Браун
Скотт Браун
-
МакКурт
Пэдди МакКурт
-
Хупер
Гари Хупер
Атлетико
мин
-
Куртуа
Тибо Куртуа
90
-
Луис
Филипе Луис
90
-
Миранда
Жоао Миранда
90
-
Годин
Диего Годин
90
-
Переа
Луис Переа
90
-
Сальвио
Эдуардо Сальвио
90
-
Суарес
Марио Суарес
90
-
Туран
Арда Туран
30'
80
-
Аренас
Габриэль Аренас
90
-
Рибас
Диего Рибас
90
-
Адриан Лопес
Адриан
67
Запасные
-
Асенхо
Серхио Асенхо
-
Домингес
Альваро Домингес
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
-
Коке
Коке
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
-
Фалькао
Радамель Фалькао