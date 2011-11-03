Селтик
мин
-
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
-
Майсторович
Даниэль Майсторович
90
-
Ловенс
Гленн Ловенс
46
-
Ча
Ду Ри Ча
90
-
Мэттьюз
Адам Мэттьюз
90
-
Каял
Бирам Каял
90
-
Форрест
Джеймс Форрест
79
-
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
-
МакКурт
Пэдди МакКурт
66
-
Стоукс
Энтони Стоукс
30'
43'
90
-
Самарас
Георгиос Самарас
90
Запасные
-
Джордж
Пол Джордж
-
Залушка
Лукаш Залушка
-
Фрэйзер
Маркус Фрэйзер
-
Челмерс
Джозеф Челмерс
-
Коммонс
Крис Коммонс
-
МакГрегор
Каллум МакГрегор
-
Хупер
Гари Хупер
Ренн
мин
-
Костиль
Бенуа Костиль
90
-
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
90
-
Мангане
Кадер Мангане
2'
90
-
Данзе
Ромен Данзе
90
-
Пажо
Венсан Пажо
90
-
М'Вила
Янн М'Вила
90
-
Фере
Жюльен Фере
70
-
Теттей
Александер Теттей
46
-
Питройпа
Джонатан Питройпа
90
-
Манджек
Жорж Манджек
90
-
Букари
Абдулразак Букари
46
Запасные
-
Джеббур
Яссин Джеббур
-
Диалло
Абдулайе Диалло
-
Мавинга
Крис Мавинга
-
Думбия
Тонго-Хамед Думбия
-
Монтаньо
Виктор Уго Монтаньо
-
Хаджи
Юссуф Хаджи