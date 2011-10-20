Ренн
мин
-
Джеббур
Яссин Джеббур
90
-
Костиль
Бенуа Костиль
90
-
Мавинга
Крис Мавинга
77
-
Мангане
Кадер Мангане
90
-
Кана-Бийик
Жан-Армель Кана-Бийик
90
-
Браими
Ясин Браими
59
-
Пажо
Венсан Пажо
90
-
Фере
Жюльен Фере
90
-
Теттей
Александер Теттей
90
-
Хаджи
Юссуф Хаджи
90
-
Букари
Абдулразак Букари
58
Запасные
-
Диалло
Абдулайе Диалло
-
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
-
Думбия
Тонго-Хамед Думбия
-
Дальма
Стефан Дальма
-
Питройпа
Джонатан Питройпа
-
Кембо-Экоко
Жирес Кембо-Экоко
-
Монтаньо
Виктор Уго Монтаньо
Селтик
мин
-
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
-
Малгрю
Чарли Малгрю
90
-
Ловенс
Гленн Ловенс
90
-
Ча
Ду Ри Ча
90
-
Мэттьюз
Адам Мэттьюз
90
-
Каял
Бирам Каял
90
-
Сун-Юн
Ки Сун-Юн
90
-
Форрест
Джеймс Форрест
90
-
Ледли
Джо Ледли
70'
90
-
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
-
Стоукс
Энтони Стоукс
90
Запасные
-
Бангура
Мохамед Бангура
-
Залушка
Лукаш Залушка
-
Уилсон
Марк Уилсон
-
Майсторович
Даниэль Майсторович
-
МакГрегор
Каллум МакГрегор
-
МакКурт
Пэдди МакКурт