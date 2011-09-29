Селтик
мин
-
Бангура
Мохамед Бангура
90
-
Залушка
Лукаш Залушка
90
-
Майсторович
Даниэль Майсторович
90
-
Малгрю
Чарли Малгрю
90
-
Мэттьюз
Адам Мэттьюз
90
-
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
-
Форрест
Джеймс Форрест
72
-
Сун-Юн
Ки Сун-Юн
3'
90
-
Каял
Бирам Каял
90
-
Ледли
Джо Ледли
46
-
Хупер
Гари Хупер
90
Запасные
-
Форстер
Фрэйзер Форстер
-
Уилсон
Марк Уилсон
-
Ловенс
Гленн Ловенс
-
Твардзик
Филип Твардзик
-
МакКурт
Пэдди МакКурт
-
Стоукс
Энтони Стоукс
-
Самарас
Георгиос Самарас
Удинезе
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Пикколи
Нейтон Сержио Пикколи
90
-
Данило
Данило
90
-
Баста
Душан Баста
46
-
Экстранд
Джоэль Экстранд
90
-
Абди
Альмен Абди
88'
90
-
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
90
-
Дубе
Тьерри Дубе
90
-
Баттоккио
Кристиан Баттоккио
90
-
Перейра
Роберто Перейра
46
-
Фаббрини
Диего Фаббрини
67
Запасные
-
Марсура
Давиде Марсура
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Бенатиа
Медхи Бенатиа
-
Армеро
Пабло Армеро
-
Асамоа
Квадво Асамоа
-
Исла
Маурисио Исла
-
Пинци
Джампьеро Пинци