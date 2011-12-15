Бирмингем Сити
мин
-
Дойл
Колин Дойл
90
-
Ибаньес
Пабло Ибаньес
90
-
Спектор
Джонатан Спектор
90
-
Дэйвис
Кертис Дэйвис
90
-
Фахи
Кейт Фахи
90
-
Босежур
Жан Босежур
90
-
Мерфи
Дэвид Мерфи
90
-
Редмонд
Натан Редмонд
88
-
Гомис
Моргаро Гомис
73
-
Руни
Адам Руни
24'
80
-
Жигич
Никола Жигич
90
Запасные
-
Майхилл
Боаз Майхилл
-
Н'Дав
Гиран Н'Дав
-
Колдуэлл
Стивен Колдуэлл
-
Бурк
Крис Бурк
-
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
-
Матч
Джордон Матч
-
Вуд
Крис Вуд
Марибор
мин
-
Видович
Йован Видович
90
-
Волаш
Далибор Волаш
90
-
Ханданович
Ясмин Ханданович
90
-
Райчевич
Александар Райчевич
90
-
Соарес
Аргус Соарес
75
-
Цвиянович
Горан Цвиянович
68
-
Мертель
Алеш Мертель
90
-
Филипович
Желько Филипович
90
-
Мезга
Деян Мезга
90
-
Потокар
Нейц Потокар
90
-
Таварес
Маркос Таварес
71
Запасные
-
Радан
Матей Радан
-
Трайковски
Деян Трайковски
-
Милец
Мартин Милец
-
Берич
Роберт Берич
-
Великонья
Этьен Великонья
-
Лесьяк
Зоран Лесьяк
-
Ибраими
Агим Ибраими