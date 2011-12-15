Аустрия
мин
-
Валлнер
Мануэль Валлнер
90
-
Малли
Ремо Малли
90
-
Горгон
Александр Горгон
90
-
Линднер
Хайнц Линднер
90
-
Кляйн
Флориан Кляйн
90
-
Зуттнер
Маркус Зуттнер
90
-
Лиендл
Михаэль Лиендл
62'
90
-
Мадер
Флориан Мадер
90
-
Юнузович
Златко Юнузович
88
-
Линц
Роланд Линц
78
-
Баразит
Насер Баразит
80'
82
Запасные
-
Кох
Фабиан Кох
-
Юн
Томас Юн
-
Глинка
Петр Глинка
-
Станкович
Марко Станкович
-
Дилавер
Эмир Дилавер
-
Грюнвальд
Александр Грюнвальд
Мальме
мин
-
Обинн
Джеффри Обинн
90
-
Далин
Йохан Далин
90
-
Да Силва
Рикардо Да Силва
90
-
Янссон
Понтус Янссон
90
-
Андерссон
Даниэль Андерссон
79
-
Винзентс
Ульрих Винзентс
90
-
Дурмаз
Джимми Дурмаз
90
-
Хамад
Джилоан Хамад
90
-
Халсти
Маркус Халсти
90
-
Ларссон
Даниэль Ларссон
79
-
Ранеги
Маттиас Ранеги
90
Запасные
-
Форсен
Симон Форсен
-
Мальм
Тобиас Мальм
-
Нильссон
Александер Нильссон
-
Мутавдзич
Мильян Мутавдзич
-
Альборнос
Миико Альборнос
-
Хеландер
Филип Хеландер