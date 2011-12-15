ПАОК
мин
-
Гликос
Панайотис Гликос
90
-
Алвеш
Дорвалино Алвеш
90
-
Чирилло
Бруно Чирилло
90
-
Малезас
Стилянос Малезас
90
-
Дос Сантос
Оелилтон Араужо Дос Сантос
90
-
Де Фрейташ
Аделино Де Фрейташ
16'
90
-
Гарсия
Пабло Гарсия
90
-
Ариас
Диего Ариас
85
-
Ивич
Владимир Ивич
81
-
Георгиадис
Гиоргос Георгиадис
73
-
Атанасиадис
Стефанос Атанасиадис
90
Запасные
-
Крешич
Дарио Крешич
-
Робер
Бертран Робер
-
Балафас
Сотириос Балафас
-
Шнауцнер
Мирослав Шнауцнер
-
Лазэр
Костин Лазэр
-
Фотакис
Георгиос Фотакис
-
Салпингидис
Димитриос Салпингидис
Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
90
-
Калешин
Виталий Калешин
14
-
Немов
Петр Немов
90
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
-
Мартинс
Обафеми Мартинс
62
-
Вальдес
Нельсон Вальдес
49'
90
Запасные
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Жестоков
Максим Жестоков
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
-
Быстров
Петр Быстров
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов
-
Дядюн
Владимир Дядюн