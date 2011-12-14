Штурм
мин
-
Чавлина
Сильвийе Чавлина
90
-
Попхадзе
Георгий Попхадзе
90
-
Дудич
Милан Дудич
90
-
Бургшталлер
Томас Бургшталлер
90
-
Штандфест
Йоахим Штандфест
90
-
Кох
Маттиас Кох
90
-
Кайнц
Флориан Кайнц
59'
84
-
Муратович
Самир Муратович
72
-
Бодул
Дарко Бодул
90
-
Вольф
Патрик Вольф
61
-
Кинаст
Роман Кинаст
90
Запасные
-
Шахнер
Александр Шахнер
-
Пурхер
Доминик Пурхер
-
Хаас
Марио Хаас
-
Вайнбергер
Марвин Вайнбергер
-
Клем
Кристиан Клем
-
Эренрайх
Мартин Эренрайх
-
Буква
Харис Буква
АЕК
мин
-
Клонаридис
Виктор Клонаридис
77'
85
-
Константопулос
Димитриос Константопулос
90
-
Руиз
Хуан Торрес Руиз
90
-
Манолас
Костас Манолас
10'
90
-
Бугаидис
Маврудис Бугаидис
90
-
Энглезу
Никос Энглезу
54
-
Контоес
Яннис Контоес
90
-
Сиалмас
Димитриос Сиалмас
90
-
Макос
Григориос Макос
90
-
Бернс
Нэтан Бернс
43'
63
-
Геррейро
Рожер Геррейро
90
Запасные
-
Мошонас
Теодорос Мошонас
-
Цукалас
Сократис Цукалас
-
Карабелас
Николаос Карабелас
-
Хельгасон
Эльфар Фрейр Хельгасон
-
Белек
Стив Белек