ФКСБ
мин
-
Николич
Стефан Николич
70'
85'
90
-
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
-
Эмегара
Ифеани Эмегара
64
-
Алвеш
Жералду Алвеш
90
-
Илиев
Валентин Илиев
90
-
Латовлевич
Ясмин Латовлевич
90
-
Тэнасе
Кристиан Тэнасе
90
-
Препелицэ
Андрей Препелицэ
67
-
Бурчану
Александру Бурчану
90
-
Брандан
Пабло Брандан
90
-
Русеску
Раул Русеску
55'
79
Запасные
-
Тату
Леандро Тату
-
Костя
Михай Костя
-
Нэстэсие
Йонуц Нэстэсие
-
Мартинович
Новак Мартинович
-
Станка
Рэзван Станка
-
Галамаз
Джордже Галамаз
-
Бикфалви
Эрик Бикфалви
АЕК
мин
-
Присо
Нджонго Присо
90
-
Линссен
Эдвин Линссен
90
-
Гарсия-Гарсия
Гонсало Гарсия-Гарсия
90
-
Пинтадо
Горка Пинтадо
61'
76
-
ван Дийк
Грегор ван Дийк
72
-
Негри
Алешандре Негри
90
-
де Клер
Тим де Клер
90
-
Хофланд
Кевин Хофланд
90
-
Гарсиа
Андер Мурильо Гарсиа
90
-
Рубен Марсело
Гомес Гарсия Рубен Марсело
90
-
Деметриу
Джейсон Деметриу
90
Запасные
-
Продрому
Михаэл Продрому
-
Костанас
Константинос Костанас
-
Димеч
Люк Димеч
-
Фортин
Марко Фортин
-
Скопелитис
Иоаннис Скопелитис
-
Кингсли Эке
Санни Кингсли Эке
-
Митидис
Несторас Митидис